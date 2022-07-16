Події

15:26 16.07.2022

У Нікопольському районі комендантська година розпочинатиметься о 21:00 - розпорядження

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У Нікопольському районі комендантська година розпочинатиметься о 21:00 - розпорядження

Начальник Нікопольської районної Військової адміністрації Дніпропетровської області Євген Євтушенко повідомив про збільшення часу дії комендантської години на території району вже з суботи, 16 липня.

"Запровадити на території Нікопольського району (Нікопольської, Покровської, Марганецької міських, Токмаківської, Червоногригорівської селищних, Мировської, Першотравневої, Покровської сільських територіальних громад) Дніпропетровської області комендантську годину з 21:00 до 5:00 починаючи з 16.07.2022 року", - йдеться в тексті розпорядження Євтушенка за його підписом від 16 липня, знімок якого він розмістив у телеграм-каналі.

Раніше в Нікопольському районі комендантська година починалася о 23:00 і закінчувалася о 5:00.

 

Теги: #комендантська_година #нікополь

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