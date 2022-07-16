Окупанти обстріляли Миколаїв і чотири райони в області, а в Баштанці двоє людей поранено

Російські окупанти в суботу знову обстріляли Миколаїв та чотири райони в області, а в Баштанці двох людей поранено, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Інформація про ворожі обстріли в Миколаївській області минулої доби, станом на 08:00 ранку 16 липня", - написав Кім у телеграм-каналі.

Зокрема, вранці, 16 липня, орієнтовно о 04.00 окупанти знову обстріляли Миколаїв. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

У Миколаївському районі у п'ятницю, 15 липня, орієнтовно з 09:00 до 10:00 були обстріли у смт Первомайське Первомайської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення. Також зафіксовано влучення у лісосмугу, канал, поля.

Також 15 липня протягом 18:30-19:00 зафіксовано обстріл села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, в результаті чого село залишилося без електро- газопостачання. Також пошкоджено два житлові будинки. Увечері більшу частину абонентів електропостачання відновили.

У Баштанському районі 15 липня з 09:30 до 21:00 з певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – три. Двоє поранених.

Також обстріляли с. Олександрівка Володимирівської громади. Влучення були переважно у відкриті території. Постраждалих немає, у шести приватних будинках частково пошкоджено покрівлі та вікна.

У суботу, 16 липня, орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

Триває обстріл сіл на лінії розмежування в Березнегуватській громаді. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

За інформацією районних військових адміністрацій.