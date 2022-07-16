Події

08:54 16.07.2022

Окупанти обстріляли Миколаїв і чотири райони в області, а в Баштанці двоє людей поранено

2 хв читати
Окупанти обстріляли Миколаїв і чотири райони в області, а в Баштанці двоє людей поранено

Російські окупанти в суботу знову обстріляли Миколаїв та чотири райони в області, а в Баштанці двох людей поранено, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Інформація про ворожі обстріли в Миколаївській області минулої доби, станом на 08:00 ранку 16 липня", - написав Кім у телеграм-каналі.

Зокрема, вранці, 16 липня, орієнтовно о 04.00 окупанти знову обстріляли Миколаїв. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

У Миколаївському районі у п'ятницю, 15 липня, орієнтовно з 09:00 до 10:00 були обстріли у смт Первомайське Первомайської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення. Також зафіксовано влучення у лісосмугу, канал, поля.

Також 15 липня протягом 18:30-19:00 зафіксовано обстріл села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, в результаті чого село залишилося без електро- газопостачання. Також пошкоджено два житлові будинки. Увечері більшу частину абонентів електропостачання відновили.

У Баштанському районі 15 липня з 09:30 до 21:00 з певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – три. Двоє поранених.

Також обстріляли с. Олександрівка Володимирівської громади. Влучення були переважно у відкриті території. Постраждалих немає, у шести приватних будинках частково пошкоджено покрівлі та вікна.

У суботу, 16 липня, орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

Триває обстріл сіл на лінії розмежування в Березнегуватській громаді. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

За інформацією районних військових адміністрацій.

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 16.07.2022
На Донеччині окупанти вбили семеро цивільних людей, чотирнадцять поранено

На Донеччині окупанти вбили семеро цивільних людей, чотирнадцять поранено

08:18 16.07.2022
Російські війська обстріляли чотири громади Сумщини, одна людина загинула, семеро поранено

Російські війська обстріляли чотири громади Сумщини, одна людина загинула, семеро поранено

08:07 16.07.2022
Окупанти знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині

Окупанти знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині

20:57 15.07.2022
Вибухи у Кривому Розі були відлунням обстрілів Миколаївської області

Вибухи у Кривому Розі були відлунням обстрілів Миколаївської області

20:31 15.07.2022
У Вінниці на причетність до коригування обстрілів перевіряють 300 осіб

У Вінниці на причетність до коригування обстрілів перевіряють 300 осіб

11:06 15.07.2022
Російські війська обстріляли населені пункти Сумщини з мінометів

Російські війська обстріляли населені пункти Сумщини з мінометів

09:42 15.07.2022
Відомо про двох поранених унаслідок обстрілу навчальних закладів у Миколаєві, на місці працюють рятувальники

Відомо про двох поранених унаслідок обстрілу навчальних закладів у Миколаєві, на місці працюють рятувальники

08:53 15.07.2022
Росія атакувала два найбільші університети в Миколаєві

Росія атакувала два найбільші університети в Миколаєві

08:32 15.07.2022
Окупанти завдали ракетного та авіаудару, обстріляли Луганську область з артилерії, мінометів, танків

Окупанти завдали ракетного та авіаудару, обстріляли Луганську область з артилерії, мінометів, танків

08:11 15.07.2022
Минулої доби в результаті обстрілів загинули три мешканці Донецької області, семеро – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів загинули три мешканці Донецької області, семеро – поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Офіс генпрокурора: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 662 - поранені

ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

Російська армія вранці в суботу з "Градів" обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено 12 житлових будівель та дві навчальні, поранено жінку

Збільшилася до 16 кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ у Дніпрі

ОСТАННЄ

Ракетний удар по Чугуєву було завдано, імовірно, з території Бєлгородської області - поліція

У Вінниці після ракетного удару залишається невідомою доля 4 людей - мер

РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти з вечора обстріляли 4 прикордонні ОТГ на Сумщині – голова обладміністрації

Офіс генпрокурора: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 662 - поранені

Дим від пожежі в результаті ракетного обстрілу РФ видно далеко за межами Одеси

На південному заході Європи вирують лісові пожежі на тлі сильної спеки

ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

Втрати російської армії за добу п'ятниці склали 47 осіб о/с та 31 одиницю військової техніки

Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих унаслідок нічного ракетного удару по Чугуєву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА