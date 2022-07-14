Суд вирішив передати в управління АРМА пов'язаний із російським бізнесом готель "Моцарт" в Одесі

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), готель "Моцарт" в Одесі, бенефіціаром якого виступає громадянин РФ.

Згідно з рішенням, оприлюдненим у Єдиному держреєстрі судових рішень, АРМА передано раніше заарештований готель загальною площею 3,9 тис. кв. м, зареєстрований за ВКФ "Вікторія". При цьому фактично зазначений готельний комплекс належить і підконтрольний трьом громадянам Російської федерації, йдеться у документі.

Так, йдеться про готель "Моцарт" в Одесі. За даними Opendatabot, власником готелю виступає вказане у судовому рішенні ВКФ "Вікторія", а кінцевим бенефіціаром є Ліна Аківісон – дочка російського бізнесмена Ігоря Аківісона. Крім того, вона також є бенефіціаром одеських готелів "Аркадія", "Одеса" та "Центральний", а також є засновником двох російських підприємств, зареєстрованих у Санкт-Петербурзі.

"Досудове розслідування встановило, що зазначені готелі передано в іпотеку двом російським суб'єктам господарювання, бенефіціарними власниками яких є ті самі особи, які виступають власниками українських підприємств-власників готелів. Наявність такої схеми не виключає можливості здійснення постійних платежів на користь підприємств РФ та подальше фінансування озброєної агресії проти України", – йдеться у судовому рішенні.