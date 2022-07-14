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12:53 14.07.2022

СБУ викрила масштабну корупційну схему у Держпродспоживслужбі, підозрюються усі топкерівники

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СБУ викрила масштабну корупційну схему у Держпродспоживслужбі, підозрюються усі топкерівники

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в Держпродспоживслужбі з незаконним "освоєнням" понад 650 млн грн держбюджету, підозру отримали майже всі топкерівники, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили масштабну протиправну схему в Держпродспоживслужбі. Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно "освоїти" понад 650 млн грн із держбюджету", - розповів Дехтяренко у відеоповідомленні, розміщеному в четвер у телеграм-каналі СБУ.

За його словами, завдяки роботі СБУ на запобігання злочинним діям вдалося запобігти, а причетним фігурантам вже повідомлено про підозру.

"Серед них - два чиновники категорії "А", що належать до вищого корпусу державної служби в Україні. Зокрема, йдеться про в. о. голови Держпродспоживслужби, його заступника, директора фінансового департаменту Держпродспоживслужби, керівника сектору державних закупівель Держпродспоживслужби, а також в. о. директора одного з державних підприємств та керівника приватної компанії", - розповів речник української спецслужби.

Він зазначив, що вищезгадані посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах. "Через цю структуру чиновники планували освоїти бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році", - пояснив речник СБУ.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4634

Теги: #сбу #корупція #держпродспоживслужба

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