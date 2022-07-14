Резніков і Залужний обговорили з послом США Брінк ситуацію з безпекою в Україні та навколо її кордонів в Азово-Чорноморському регіоні

Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний на зустрічі з Надзвичайним та Повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк обговорили ситуацію з безпекою в Україні та навколо її кордонів в Азово-Чорноморському регіоні, повідомила пресслужба Генштабу.

"Під час зустрічі було обговорено безпекову ситуацію в Україні та навколо її кордонів в Азово-Чорноморському регіоні, ймовірні сценарії розвитку та реагування", – йдеться у повідомленні на сторінці у фейсбуці у ніч на четвер.

Посол США в Україні високо оцінила використання ЗСУ озброєння США. Зі свого боку Залужний зазначив, що українське військо контролює ситуацію.