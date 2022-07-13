Зеленський виступить на форумі в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Президент України Володимир Зеленський анонсував свій виступ на форумі у Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців.

"Готуюся звернутися до учасників форуму в Гаазі в Нідерландах, який відбудеться завтра і присвячений притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців", - сказав він у традиційному відеозверненні у середу ввечері.

За його словами, "світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. І ми маємо скоординувати зусилля у такий спосіб, щоб усі винні отримали справедливі вироки. Трибунал буде".