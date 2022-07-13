Події

22:34 13.07.2022

Зеленський виступить на форумі в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

1 хв читати
Зеленський виступить на форумі в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Президент України Володимир Зеленський анонсував свій виступ на форумі у Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців.

"Готуюся звернутися до учасників форуму в Гаазі в Нідерландах, який відбудеться завтра і присвячений притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців", - сказав він у традиційному відеозверненні у середу ввечері.

За його словами, "світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. І ми маємо скоординувати зусилля у такий спосіб, щоб усі винні отримали справедливі вироки. Трибунал буде".

Теги: #форум #війна #гаага

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 13.07.2022
На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

21:44 13.07.2022
Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

21:42 13.07.2022
На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

18:27 13.07.2022
Українські військові завдали удару по скупченню російських окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці - ОК "Південь"

Українські військові завдали удару по скупченню російських окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці - ОК "Південь"

17:46 13.07.2022
ЄС, США та низка країн виступили зі спільною заявою на підтримку України в порушенні справи проти РФ у Міжнародному суді

ЄС, США та низка країн виступили зі спільною заявою на підтримку України в порушенні справи проти РФ у Міжнародному суді

17:19 13.07.2022
Українське керівництво робить дуже хорошу роботу, щоб війна проти України не зникала з радарів - Маасікас

Українське керівництво робить дуже хорошу роботу, щоб війна проти України не зникала з радарів - Маасікас

15:44 13.07.2022
ПС ЗСУ спростували заяви РФ про нібито знищення 4 українських літаків

ПС ЗСУ спростували заяви РФ про нібито знищення 4 українських літаків

15:00 13.07.2022
Окупанти завдали удару по одному з підприємств Запоріжжя – обладміністрація

Окупанти завдали удару по одному з підприємств Запоріжжя – обладміністрація

14:46 13.07.2022
Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України

Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України

14:39 13.07.2022
Росіяни вночі завдали ракетного удару по Одещині, зруйновано будівлю свиноферми - ОК "Південь"

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Одещині, зруйновано будівлю свиноферми - ОК "Південь"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Реагуватимемо дуже суворо на всіх рівнях - Зеленський про визнання "ЛНР" і "ДНР" Північною Кореєю

На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

Генсек ООН заявляє про зроблений у Стамбулі критичний крок щодо безпечного морського експорту продовольства з України

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

Гутерреш сподівається, що фінальну угоду про експорт продуктів з України через Чорне море буде підписано наступного тижня

ОСТАННЄ

Реагуватимемо дуже суворо на всіх рівнях - Зеленський про визнання "ЛНР" і "ДНР" Північною Кореєю

Венедіктова: ООН створить команду експертів для допомоги у розслідуванні сексуального насильства як зброї війни

Генсек ООН заявляє про зроблений у Стамбулі критичний крок щодо безпечного морського експорту продовольства з України

Боррель закликав країни ЄС налагодити спільні закупівлі озброєнь на заміну тих, що виснажуються постачанням Україні

Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

Російські окупанти зруйнували завод Zeus Ceramica у Слов'янську – голова ОВА

Гутерреш сподівається, що фінальну угоду про експорт продуктів з України через Чорне море буде підписано наступного тижня

У Європі через аномальну спеку вирують лісові пожежі

Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА