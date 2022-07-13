Українські військові завдали удару по скупченню російських окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці - ОК "Південь"

Українські артилеристи завдали удару по скупченню російських окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці Херсонської області, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема, по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ньому наголошується, що двічі українськими зенітно-ракетними підрозділами у Нікопольському районі було знищено безпілотники-розвідники, якими ворог намагався викрити українські позиції та скоригувати свій вогонь.

"Підтверджені втрати противника за ніч становлять 11 рашистів, три одиниці броньованої та дві - автомобільної техніки. Інші втрати дорозвідуються", - підсумували в ОК.