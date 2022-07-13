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15:12 13.07.2022

На Київщині обстежено понад 28 тис. га та знешкоджено 154 тис. вибухонебезпечних предметів – заступник глави ОП

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На Київщині обстежено понад 28 тис. га та знешкоджено 154 тис. вибухонебезпечних предметів – заступник глави ОП

Роботи з відновлення інфраструктурних об'єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій, тривають у звільнених від російської окупації населених пунктах України, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу в середу.

За його словами, на Київщині фахівці очищають територію від вибухонебезпечних предметів. Зокрема, фахівці ДСНС, ЗСУ, Нацгвардії та Нацполу обстежили понад 28 тис. га території, із них близько 26 га акваторій.

Крім того, перевірено 1425 державних і приватних об'єктів, 915 км автомобільних доріг і 167 км залізничних колій, близько 1185 км ліній електропередач. Виявлено та знешкоджено понад 154 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів.

Тимошенко зазначив, що внаслідок російських обстрілів на Київщині пошкоджено 24 штучні споруди, з них 21 зруйновано повністю. За його словами, на сьогодні відновлено транспортне сполучення всіма пошкодженими/зруйнованими штучними спорудами. Крім того, фахівці продовжують ремонтні роботи пошкоджених приміщень та будівель територіальних громад області.

Заступник глави ОП зазначив, що на Сумщині електроенергією забезпечено всі деокуповані населені пункти. Насамперед зусилля та фінансові ресурси спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, багатоквартирних будинків, додав він.

За його словами, наявні будматеріали направлено на відновлення приватних садиб та промислових підприємств області, аварійні бригади "Сумиобленерго" та "Сумигазу" працюють у посиленому режимі.

Як повідомив Тимошенко, на Харківщині в місті Рогань щодня тривають роботи зі встановлення віконних та дверних блоків, ремонту фасадів, завершується ремонт внутрішніх інженерних мереж та конструкцій водо-, теплопостачання Роганської селищної ради, дитячого садка №1 та місцевого академічного ліцею.

Заступник глави ОП зазначив, що в Чугуєві завершують ремонт трьох садків, хірургічного корпусу Обласного центру онкології, відновлюють навчальне містечко Харківського національного авіаційного університету.

Теги: #тимошенко #відновлення #київська_область

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