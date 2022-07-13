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07:00 13.07.2022

Глави Міноборони України та Польщі обговорили проєкти, пов'язані з постачанням та обслуговуванням артилерії, а також із військовою підготовкою

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Глави Міноборони України та Польщі обговорили проєкти, пов'язані з постачанням та обслуговуванням артилерії, а також із військовою підготовкою

Глави Міноборони України Олексій Резніков і Республіки Польща Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak) обговорили проєкти, пов'язані з постачанням та обслуговуванням артилерії, а також із військовою підготовкою.

"Я мав честь приймати хорошого друга України Маріуша Блащака. Ми обговорили низку проєктів, пов'язаних із постачанням та обслуговуванням артилерії, військовою підготовкою тощо", - написав Резніков у мікроблозі "Твіттер".

Він подякував Польщі за партнерство та добросусідство, а також за те, що вона є "одним із найкращих друзів і союзників в українській боротьбі проти російського агресора".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

 

Теги: #польща #співпраця #резніков

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