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16:01 12.07.2022

Поправки до регламенту ПА ОБСЄ щодо позбавлення повноважень РФ в асамблеї розглянуть на осінньому засіданні в Болгарії

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Поправки до регламенту ПА ОБСЄ щодо позбавлення повноважень РФ в асамблеї розглянуть на осінньому засіданні в Болгарії

Запропоновані українською делегацією зміни до регламенту Парламентської асамблеї ОБСЄ, що дозволяють позбавляти повноважень у цій інституції країну-агресора, будуть поставлені на голосування на осінньому засіданні ПА ОБСЄ у Софії, повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член української делегації в ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"В ОБСЄ не існує механізму виключення країни з членства в цій організації, ані навіть парламентської делегації… Ми подали поправку, за неї голосуватимуть у Болгарії (у Софії) у жовтні. Це фактично зміни до регламенту Парламентської асамблеї ОБСЄ…, які дозволять, якщо країна здійснює агресію проти іншої країни-члена ОБСЄ, то керівництво ПА ОБСЄ… може ухвалити рішення про… припинення повноважень такої делегації", - сказала Кравчук на брифінгу у вівторок у Києві.

Народний депутат прогнозує, що "бої за зміни до регламенту" будуть непрості.

За словами Кравчук, якщо ПА ОБСЄ не зможе виключити російську делегацію зі свого складу, то це буде дуже погано для самої організації.

"Я думаю, що буде бойкот із боку різних делегацій, і очевидно, що це поставить під сумнів дієздатність організації загалом... Якщо не буде знайдено механізму цьому протистояти, то вона (ОБСЄ - ІФ) просто втратить сенс, і країни втратять зацікавленість в участі в організації, яка нічого не може зробити", - наголосила народний депутат.

Вона нагадала, що через застосування права вето з боку Російської Федерації в Україні припинили роботу Координаційний офіс ОБСЄ, Моніторингова місія. Кравчук повідомила, що генсек ОБСЄ Хельга Шмідт пообіцяла знайти фінансування, яке не зможе заблокувати РФ, і Офіс для проєктів ОБСЄ продовжить роботу в Україні, проте Моніторингову місію ніхто не зможе відновити.

Народний депутат також висловила побоювання, що Росія може заблокувати всі моніторингові місії в інших країнах.

Теги: #па_обсє

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