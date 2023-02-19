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15:22 19.02.2023

Делегація Ради в ПА ОБСЄ координує дії з командами країн-партнерів - нардеп Кравчук

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Делегація Ради в ПА ОБСЄ координує дії з командами країн-партнерів - нардеп Кравчук

Делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка не планує брати участі в засіданнях майбутньої сесії Асамблеї, координує свої дії з делегаціями країн-партнерів України, повідомила член української делегації, народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Ми плануємо зараз з нашими партнерами подальші кроки, і саму поведінку тих делегацій, які будуть на сесійних заходах. Тут є різні підходи. Країни Балтії розглядають можливість бойкоту. Такі делегації, як США, Велика Британія та деякі інші країни хочуть зробити дуже різкі звернення і готують письмові заяви для їх ухвалення якраз в річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ми будемо в координації", - розповіла Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю.

Вона також зазначила, що в планах – провести у Відні зустріч делегацій антипутінської коаліції в ПА ОБСЄ.

"Також плануємо окрему зустріч такої антипутінської коаліції в ПА ОБСЄ - тих країн, які справді хочуть її реформувати. І це відбудеться у Відні. Просто на більш нейтральній території, не в Ховбурзі (палац в столиці Австрії – ІФ-У), де будуть проходити офіційні заходи", - сказала Кравчук.

Вона також анонсувала проведення спільної пресконференції української та американської делегацій 22 лютого - напередодні відкриття зимової сесії ПА ОБСЄ, на якій члени делегації Верховної Ради заявлять про свою позицію.

Кравчук нагадала, що Україна та її міжнародні партнери виступали проти участі російської делегації в ПА ОБСЄ, проте Австрія відкрила візи 61 громадянину Російської Федерації для участі в сесії Парламентської асамблеї.

"Представники понад 20 країн підписали листа до МЗС Австрії, щоб не давати візи росіянам. Ініціаторами цього звернення були поляки. Також окремий лист відправила американська делегація, в якому наголосила, що навіть коли планується засідання ООН, то за американцями залишається остаточне рішення - давати чи не давати візи з огляду на те, чи можуть ті люди, які збираються приїхати на засідання в Нью-Йорк, бути загрозою національній безпеці. І ми якраз рекомендували австрійцям дотримуватися саме такого кроку, враховуючи, що в російській делегації – вони там всі під санкціями і є військовими злочинцями", - сказала Кравчук.

Як повідомлялося, делегація українського парламенту проігнорує засідання зимової сесії ПА ОБСЄ на знак протесту участі в ній російської делегації.

Зимова сесія ПА ОБСЄ відбудеться 23-24 лютого у Відні.

Теги: #україна #па_обсє

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