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13:24 19.02.2023

Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп

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Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп

Делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї ОБСЄ проігнорує засідання зимової сесії ПА ОБСЄ на знак протесту участі в ній російської делегації, повідомила член делегації, народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Ми не будемо брати участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї, в жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести з цієї кризи ОБСЄ і, принаймні, Парламентську асамблею ОБСЄ", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону в неділю.

Народний депутат наголосила, що українська делегація виступає за реформування ПА ОБСЄ. На думку Кравчук, не можна миритися з ситуацією, коли "одна або дві країни можуть заблокувати всі рішення".

"Це фактично глухий кут для будь-якої міжнародної організації, де діють такі правила", - зазначила Кравчук.

Вона нагадала, що Австрія видала візи представникам РФ, які візьмуть участь у зимовій сесії ОБСЄ.

Кравчук також розповіла, що члени української делегації разом зі співвітчизниками, які проживають в Австрії, протестуватимуть проти участі російської делегації в ПА ОБСЄ у Відні.

"Ми разом з нашою українською громадою працюємо над протестами поблизу Хофбурга (палац у Відні, де відбудеться сесія ПА ОБСЄ - ІФ-У), але на засіданнях ми не будемо", - зазначила Кравчук.

22-га зимова сесія ПА ОБСЄ відбудеться 23-24 лютого у Відні.

Теги: #протест #україна #па_обсє

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