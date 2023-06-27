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19:58 27.06.2023

Кондратюк закликає ухвалити резолюцію щодо засудження викрадення українських дітей на сесії ПА ОБСЄ у Ванкувері

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Кондратюк закликає ухвалити резолюцію щодо засудження викрадення українських дітей на сесії ПА ОБСЄ у Ванкувері

Віцеспікерка Олена Кондратюк закликала ухвалити резолюцію щодо засудження викрадення українських дітей на сесії ПА ОБСЄ у Ванкувері.

"Державі терористу і викрадачу українських дітей - Росії - не місце в ОБСЄ та її Парламентській Асамблеї, яка має засудити злочини проти дітей", - заявила вона під час міжнародної парламентської конференції у Варшаві з протидії загрозам торгівлі людьми для українських біженців.

Під час свого виступу вона звернулася до учасників із 13 країн світу та присутніх представників ОБСЄ і нагадала, що парламенти Польщі, Франції, Словаччини, Ісландії, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалили свої резолюції із засудженням незаконної депортації як злочину росії проти українських дітей.

"З огляду на те, що тут присутні представники ОБСЄ та члени парламентських делегацій у цій організації - закликаю ухвалити резолюцію по дітях на найближчій сесії ПА ОБСЄ, що почнеться за 3 дні в канадському Ванкувері. Від імені Верховної Ради України звертаюся до депутатів з інших країн, які беруть участь у заході, домогтися ухвалення подібних рішень у своїх парламентах", - зазначила Кондратюк.

Віцеспікерка також наполягає на включенні пункту про депортацію українських дітей, як частини злочину торгівлі людьми, до комюніке конференції.

Окремо у своєму виступі Кондратюк звернулася до осіб, які представляють структури ОБСЄ або беруть участь у засіданнях Парламентської асамблеї ОБСЄ.

"Позбавте, нарешті, делегацію Росії повноважень! Підтримайте поправки від України до Правил і процедур ПА ОБСЄ, які зроблять це рішення юридично можливим! Міжнародна спільнота має забезпечити повну ізоляцію Росії як країни-агресора в усіх вимірах. Зокрема, це стосується участі в міжнародних організаціях, таких як ОБСЄ", - акцентувала Кондратюк.

 

 

Теги: #рада #кондратюк #па_обсє

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