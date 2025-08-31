РФ в інформвійні працює на делегітимізацію демократій та послаблення підтримки України - ексначальник ГУР

Фото: Brendan Hoffman for The New York Times

Головні стратегічні цілі Кремля та його інформаційної війни полягають у делегітимізації демократій, розколі союзників, послабленні підтримки України, нормалізації агресії, заявив ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР), колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк.

Під час виступу на міжнародному форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості" у Києві він назвав цілі глобальної інформаційної війни, яку веде РФ, та методи Кремля. "Це не хаотичні дії, а системна стратегія, яка поєднує методи радянських спецслужб та новітні інструменти ХХІ століття. Інформаційна війна РФ ― це фронт, що діє безупинно. Вона має на меті змінювати свідомість людей, розхитувати демократії та створювати паралельну реальність", ― заявив Кондратюк.

За його словами, інформаційна війна РФ - системна стратегія, яка поєднує методи радянських спецслужб і новітні інструменти.

Своєю чергою ексзаступник начальника ГУР Ілля Павленко описав інструментарій гібридної машини держави-агресора, що використовується на міжнародну аудиторію та звернув увагу, що нинішні так звані "активні заходи" російських спецслужб загалом тотожні до тих, які проводили у СРСР.

"Ці заходи ― комплексні. Вони включають використання агентів впливу в різноманітних сферах, політичних партій (тоді це були більше лівого спрямування, зараз ― самі розумієте якого). Також ― створення, участь і підтримка діяльності різноманітних міжнародних рухів, організацій, маніпулювання цими рухами. Це створення організацій прикриття, поширення інформаційних вкидів через медіа країн так званого "третього світу", застосування нелегального мовлення або ботоферм", - розповів він.

"Це шантаж. Це операції політичного впливу. Це надсилання до країн військових радників. Це постачання зброї. Це навчання й підтримка бойовиків та терористичних угруповань. Це економічна допомога. Це введення в оману політиків та журналістів. Це розповсюдження підроблених документів, тощо", ― зазначив Павленко.