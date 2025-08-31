Інтерфакс-Україна
Події
15:29 31.08.2025

РФ в інформвійні працює на делегітимізацію демократій та послаблення підтримки України - ексначальник ГУР

2 хв читати
РФ в інформвійні працює на делегітимізацію демократій та послаблення підтримки України - ексначальник ГУР
Фото: Brendan Hoffman for The New York Times

Головні стратегічні цілі Кремля та його інформаційної війни полягають у делегітимізації демократій, розколі союзників, послабленні підтримки України, нормалізації агресії, заявив ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР), колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк.

Під час виступу на міжнародному форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості" у Києві він назвав цілі глобальної інформаційної війни, яку веде РФ, та методи Кремля. "Це не хаотичні дії, а системна стратегія, яка поєднує методи радянських спецслужб та новітні інструменти ХХІ століття. Інформаційна війна РФ ― це фронт, що діє безупинно. Вона має на меті змінювати свідомість людей, розхитувати демократії та створювати паралельну реальність", ― заявив Кондратюк.

За його словами, інформаційна війна РФ - системна стратегія, яка поєднує методи радянських спецслужб і новітні інструменти.

Своєю чергою ексзаступник начальника ГУР Ілля Павленко описав інструментарій гібридної машини держави-агресора, що використовується на міжнародну аудиторію та звернув увагу, що нинішні так звані "активні заходи" російських спецслужб загалом тотожні до тих, які проводили у СРСР.

"Ці заходи ― комплексні. Вони включають використання агентів впливу в різноманітних сферах, політичних партій (тоді це були більше лівого спрямування, зараз ― самі розумієте якого). Також ― створення, участь і підтримка діяльності різноманітних міжнародних рухів, організацій, маніпулювання цими рухами. Це створення організацій прикриття, поширення інформаційних вкидів через медіа країн так званого "третього світу", застосування нелегального мовлення або ботоферм", - розповів він.

"Це шантаж. Це операції політичного впливу. Це надсилання до країн військових радників. Це постачання зброї. Це навчання й підтримка бойовиків та терористичних угруповань. Це економічна допомога. Це введення в оману політиків та журналістів. Це розповсюдження підроблених документів, тощо", ― зазначив Павленко.

Теги: #війна #гур #кондратюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 31.08.2025
Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

14:46 31.08.2025
Темпи просування окупантів сповільнилися в півтора рази порівняно з минулим тижнем, свідчать мапи DeepState

Темпи просування окупантів сповільнилися в півтора рази порівняно з минулим тижнем, свідчать мапи DeepState

14:35 31.08.2025
Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

13:32 31.08.2025
Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

13:26 31.08.2025
Соцопитування "Рейтинга": 59% українців за компроміс у війні, але більшість проти прямих перемовин з РФ

Соцопитування "Рейтинга": 59% українців за компроміс у війні, але більшість проти прямих перемовин з РФ

10:52 31.08.2025
РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

09:51 31.08.2025
Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

09:12 31.08.2025
ПС ЗСУ: Збито 126 ворожих БпЛА із 142, є влучання у 10 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 126 ворожих БпЛА із 142, є влучання у 10 локаціях

18:17 30.08.2025
Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

10:41 30.08.2025
ЦПД: Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ

ЦПД: Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ

ВАЖЛИВЕ

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

Окупанти за добу втратили 810 осіб та 83 од. спецтехніки

За добу ворог здійснив 391 обстріл Запорізької області, а в Запоріжжі вже 37 поранених

ОСТАННЄ

Фон дер Ляєн наголошує на необхідності посилення оборони: Путін не змінився, за 25 років він почав 4 війни

Для успіху в інформвійні треба бути у "наступі", щоб ворог не нав'язував нам наративи - Огризко

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

Окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 цивільних загинули – обладміністрація

РФ атакувала чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області

Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

Глава комітету Ради Гетманцев анонсував запуск урядом програми страхування військових ризиків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА