Путін зібрався до Тегерана, там зустрінеться і з Ердоганом, повідомляють у Кремлі

Прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков повідомив, що президент РФ Володимир Путін 19 липня вирушить до Тегерана, де проведе переговори зі своїми іранським та турецьким колегами Ібрагімом Раїсі та Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках зустрічі лідерів держав-гарантів астанинського процесу щодо сирійського врегулювання.

Пєсков також повідомив, що цього самого дня в Тегерані Путін проведе окремі переговори з президентом Туреччини Ердоганом.