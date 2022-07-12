Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, двоє – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, 2 – поранені, також рятувальники виявили тіла 8 загиблих під завалами у Часовому Яру, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр, зокрема тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина вчора загинула у Мар'їнці. Двоє цивільних в області отримали поранення", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.