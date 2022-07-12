Події

07:09 12.07.2022

Венедіктова та посол США в Україні обговорили розслідування воєнних злочинів РФ

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Венедіктова та посол США в Україні обговорили розслідування воєнних злочинів РФ

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова та посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили розслідування воєнних злочинів та їх кримінальне переслідування у судах.

"З Бріджит Брінк ми обговорили розслідування російських воєнних злочинів і кримінальне переслідування в Україні та міжнародних судах. Це наш спільний пріоритет. Ми щиро вдячні США за експертну допомогу, що підвищує ефективність досліджень", - написала Венедіктова у твіттері.

 

 

 

Теги: #україна_сша #злочини #окупанти

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