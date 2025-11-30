Переговори між делегаціями України та США у Маямі розпочались

Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

Переговори між делегаціями України та США у Маямі, Флорида, розпочались, повідомляє глава української переговорної групи секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

"У Сполучених Штатах вже розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення достойного миру. Перебуваю на постійному звʼязку з Президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки", - написав він у Телеграмі.

Умєров зазначив, що делегація доповідатиме президенту України за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

На фото, оприлюдненому разом із повідомленням, помітно, що з американської сторони участь у переговорах беруть державний секретар та радник з національної безпеки Марко Рубіо, який сидить посередині, спеціальний посланець по Близькому Сходу Стівен Уіткофф та бізнесмен та зять президента США Джаред Кушнер.

З української сторони беруть участь секретар РНБО Умєров, по бокам від нього перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця та заступник начальник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, а далі – начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, радник керівника Офісу президента Олександр Бевз та посол України в США Ольга Стефанішина.