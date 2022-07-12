Події

07:00 12.07.2022

Четверте засідання Контактної групи з оборони України відбудеться онлайн 20 липня

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Четверте засідання Контактної групи з оборони України відбудеться онлайн 20 липня

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться онлайн у середу 20 липня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США за результатами розмови міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Держсекретар Остін та міністр Резніков також обговорили порядок денний наступного засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться віртуально 20 липня, та обмінялися думками щодо майбутньої допомоги США та союзників України через формат Контактної групи з оборони", - сказано в повідомленні, опублікованому в ніч на вівторок.

Окрім цього, Остін надав Резнікову оновлену інформацію про допомогу США в сфері безпеки України.

 

 

 

Теги: #сша #україна #оборона #зустріч

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