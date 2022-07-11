В ООН прогнозують, що населення Землі досягне 8 млрд людей 15 листопада

Населення Землі досягне 8 млрд осіб 15 листопада 2022 року, в 2023 році Індія стане країною з найбільшим населенням у світі, йдеться у доповіді ООН World Population Prospects 2022, опублікованій у понеділок.

"Цього разу Всесвітній день народонаселення припадає на знаменний рік, протягом якого ми очікуємо народження восьмимільярдного жителя Землі. Це привід відсвяткувати наше різноманіття, звернути увагу на нашу загальну людяність і захопитися досягненнями в сфері охорони здоров'я. Ці досягнення призвели до збільшення тривалості життя і суттєво зменшили смертність серед матерів та дітей", - заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

У доповіді наголошується, що зараз спостерігається найповільніше зростання світової популяції з 1950-х років. У багатьох країнах за останні десятиліття істотно знизилася народжуваність. За останніми прогнозами ООН, населення Землі становитиме 8,5 млрд 2030 року, 9,7 млрд 2050 року, після чого досягне піку на позначці 10,4 млрд у 2080-ті роки і зберігатиметься на цій позначці до 2100 року.

В ООН вважають, що понад половину прогнозованого приросту населення буде зосереджено у восьми країнах: ДР Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Танзанії та на Філіппінах.