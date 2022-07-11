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17:59 11.07.2022

Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці - прем'єр

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Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці - прем'єр

Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці, повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Ми маємо підтримувати Україну складним сучасним типом озброєння. Я закликаю всіх своїх колег у Європі та інших куточках світу, щоб вони допомагали важким озброєнням Україні. Ми надаватимемо від нашої країни важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці", - сказав Рютте на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок.

Він закликав союзників зробити те саме.

"Ми маємо допомагати Україні економічно, щоб українська економіка працювала і далі - скільки можна, за нинішніх обставин. Ми не знаємо, скільки триватиме ця важка війна, але ми знаємо, що Україна і далі потребуватиме нашої підтримки, коли це все нарешті закінчиться", - зазначив Рютте.

Він додав, що закликає міжнародну спільноту розпочати обговорення відновлення України.

Теги: #нідерланди #відновлення #рютте

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