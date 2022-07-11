У Часовому Яру з-під завалів уночі дістали тіла ще двох людей

Ще два тіла дістали з-під завалів п'ятиповерхового будинку в м.Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів у суботу, їхня кількість таким чином досягла 17, повідомили у ДСНС регіону.

"Станом на 07:00 11 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 1️7 загиблих, врятовано з-під завалів 6 осіб, проведено розчищення та розбирання близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи продовжуються. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 22 осіб, із них 1 дитина (хлопчик 9 років)", - йдеться у повідомленні ДСНС на фейсбуці у понеділок уранці.

Від Головного управління залучено 55 осіб та 7 одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі від місцевих органів влади.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 13:00 повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, зокрема дитину, які, ймовірно, залишалися на той час під завалами.

Станом на 18.00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено та вилучено з-під завалів ще одну людину.