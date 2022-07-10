Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру зросла до 15, під завалами все ще перебувають 24 людини, зокрема дитина - ДСНС

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу росіянами Часова Яру (Донецька обл.) зросла до 15, під завалами зруйнованого внаслідок обстрілу будинку все ще перебувають 24 людини, зокрема дитина, повідомляє пресслужба облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих, врятовано з-під завалів 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що встановлений і підтримується словесний контакт з трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають.

"За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 24 осіб з них одна дитина", - наголошують у Держслужбі.

Там додають, від ДСНС до проведення робіт залучено 67 людей особового складу та 10 одиниць техніки, додатково залучено два навантажувачі та два автокрани від місцевих органів влади.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" в суботу атакували Часів Яр, під завалами 5-поверхового будинку залишилося близько 30 осіб. Рятувальникам вдалося дістати 10 загиблих і 5 поранених.