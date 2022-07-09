Події

20:55 09.07.2022

Росіяни ракетами атакують всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено

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Росіяни ракетами атакують всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено

Росіяни ракетами атакують всю лінію фронту в Донецькій області, загинуло троє людей і ще вісім поранено, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та містам у відносному тилу", - написав він у телеграм-каналі.

Кириленко уточнив, що, зокрема, під вогнем звільнена від росіян Павлівка в Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано одну хату, без постраждалих.

Він зазначив, що в Авдіївці – понад 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється.

У Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше 1 людина, у Красногорівці - спалахнула пожежа в полях.

В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляно дачний кооператив, у Новоселівці Першій - без постраждалих.

У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житлових масивах - вже зараз відомо про 1 загиблого та 3 поранених. Також пошкоджено молокозавод та меблеву фабрику.

У Світлодарській громаді чотири особи отримали поранення у Зайцевому.

Також один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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