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19:47 09.07.2022

Резніков про навчання військових ЗС України у Великій Британії: українські захисники готові вчитися швидко та ефективно

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Резніков про навчання військових ЗС України у Великій Британії: українські захисники готові вчитися швидко та ефективно

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що військовослужбовці Збройних сил України, які прибули на навчання до Великої Британії, готові навчатися швидко і ефективно.

"Справжній друг України та мій колега Бен Воллес (BWallaceMP) відвідував українських військовослужбовців під час їхнього навчання у Великій Британії. Захисники України готові вчитися швидко та ефективно", - написав Резніков у мікроблозі твіттер у суботу.

Він зазначив також, що британський досвід, озброєння та техніка високо цінуються в Україні, та висловив подяку британським партнерам.

Як повідомлялося, до Великої Британії прибула перша група українських солдатів, які беруть участь у новій великій військовій програмі під керівництвом Великої Британії, в рамках якої найближчими місяцями буде навчено до 10 тис. українців. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зустрівся з українськими військовими.

 

 

 

Теги: #навчання #військові #велика_британія

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