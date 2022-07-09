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16:34 09.07.2022

У Раді планують створити ТСК для перевірки причин перебування не в Україні депутатів, які виїхали після вторгнення РФ - Стефанчук

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У Раді планують створити ТСК для перевірки причин перебування не в Україні депутатів, які виїхали після вторгнення РФ - Стефанчук

У Верховній Раді планують створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка перевірить факти і причини знаходження не на території України народних депутатів, які виїхали з країни після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього - і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту", - пояснив спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Водночас він наголосив, що заробітна плата не виплачується парламентаріям, які не беруть участі в пленарних засіданнях Ради або в засіданнях комітетів, членами яких є, оскільки "вони не виконують своїх функцій як народні депутати". Це ж, за його словами, стосується і їхніх помічників.

"Якщо є такі парламентарії, щодо яких відкрито кримінальні провадження, то ми вже відкликали їх з посад у комітетах. Це, зокрема, пан Медведчук і пан Ковальов", - додав Стефанчук.

Теги: #тск #нардепи #місцезнаходження

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