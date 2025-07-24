Інтерфакс-Україна
Події
14:57 24.07.2025

Нардепи пропонують Раді відновити незалежність органів досудового розслідування у справах про корупційні правопорушення

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Нардепи пропонують Раді відновити незалежність органів досудового розслідування у справах про корупційні правопорушення

Група народних депутатів пропонують Верховній Раді внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону "Про прокуратуру" щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення.

Відповідний законопроєкт №13531 зареєстровано у Верховній Раді у четвер, повідомляє сайт парламенту.

Серед авторів законопроєкту - Інна Совсун (фракція "Голос"), Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Анастасія Радіна ("Слуга народу"), Валентин Наливайченко ("Батьківщина").

Текст законопроєкту наразі на сайті відсутній.

Теги: #законопроєкт #антикорупційні_органи #незалежність #нардепи

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