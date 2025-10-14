Інтерфакс-Україна
Події
14:28 14.10.2025

ТСК Верховної Ради констатує: система евакуації культурних цінностей досі неефективна

Система евакуації та збереження культурних цінностей в Україні залишається неефективною, констатує тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради  з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у сферах культури, охорони культурної спадщини, туризму, фізичної культури і спорту.

"Система евакуації та збереження культурних цінностей залишається неефективною.  Проблеми, які виникли ще у 2014 році, після 2022-го (початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України - ІФ-У) лише загострилися", - зазначається у попередньому звіті ТСК.

Комісія вказала на відсутність єдиного механізму обліку, оцінки та передачі приміщень під фондосховища та наголосила, що чинна нормативна база не забезпечує належного рівня захисту музейних предметів і колекцій. У звіті підкреслюється, що критичною  залишається проблема нестачі у тилових регіонах спеціалізованих приміщень для зберігання евакуйованих культурних цінностей. Водночас гостро не вистачає реставраторів і спеціалізованого персоналу, спроможного забезпечити належне збереження та відновлення пошкоджених предметів.

"Комісія наголошує, що паралельно з будівництвом нових фондосховищ у тилових регіонах необхідно розвивати цифрову складову безпеки культурної спадщини. Йдеться про створення єдиної електронної системи обліку евакуйованих музейних предметів, що дасть змогу прозоро відстежувати їх переміщення, стан і місцезнаходження... Важливим напрямом має стати оцифрування музейних колекцій, щоб навіть у разі фізичного знищення експонатів держава зберегла інформацію про них у цифровій формі", - вказується у звіті.

ТСК рекомендує Фонду державного майна створити реєстр об’єктів нерухомості та захисних споруд, придатних для використання як фондосховища у тилових регіонах. ТСК також радить Міністерству культури та стратегічних комунікацій розробити технічні стандарти та залучити ресурси для облаштування сховищ. Крім того, ТСК пропонує Кабінету міністрів передбачити у бюджеті 2026 року кошти на облаштування резервних сховищ, їх охорону та фінансування Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Проєкт постанови (№14022) про попередній звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у сферах культури, охорони культурної спадщини, туризму, фізичної культури і спорту зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Верховна Рада створила ТСК 12 березня 2025 року.  Її очолює народний депутат Максим Ткаченко (фракція "Слуга народу").

Теги: #верховна_рада #тск

