Інтерфакс-Україна
Політика
18:56 25.06.2025

Голова Держфінмоніторингу на ТСК не пояснив, як готувалися документи для санкцій проти Порошенка, стверджують у "Євросолідарності"

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Голова Держфінмоніторингу на ТСК не пояснив, як готувалися документи для санкцій проти Порошенка, стверджують у "Євросолідарності"
Фото: https://eurosolidarity.org/

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін не зміг надати відповідей на питання про документи, на підстави яких президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти лідера партії "Європейська солідарність", народного депутата України Петра Порошенка, повідомляється на сайті політсили у середу.

Згідно з повідомленням, народні депутати з фракції "Європейська солідарність" на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України, проставили низку запитань голові Держфінмоніторингу про те, яким чином ухвалювалося рішення щодо запровадження санкцій проти Петра Порошенка.

Зокрема, народна депутатка Ніна Южаніна нагадала про вимогу Закону про запобігання протидії легалізації доходів, де прямо заборонено передавати інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу, будь-кому, крім правоохоронних органів у встановленому порядку. "Питання: чому ви передали до Мінекономіки? Чи попередньо ви обговорили, чи Мінекономіки прийме від вас безпосередньо цей матеріал?", – звернулася вона до голови Держфінмоніторингу.

Народний депутат Володимир В’ятрович поцікавився, чи надавав голова Держфінмоніторингу інформацію, на підставі якої Зеленський зробив свою заяву.

Відповідь Проніна у повідомленні політсили не наводиться. На його сторінці у соцмережі Facebook та на сайті Держфінмоніторингу наразі відсутні коментарі на цю тему і відповіді на ці запитання.

Народна депутатка Вікторія Сюмар відзначила, що голова Держфінмоніторингу не відповів по суті на жодне поставлене питання. "Ми просто просимо вас забезпечити публічність і підзвітність", – сказала вона.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

19 червня Порошенко заявив, що указ Зеленського про запровадження санкцій проти нього має бути скасовано, оскільки перевищено термін надання документів про підстави таких санкцій. "Сьогодні вже п’ять місяців як суд розглядає ці незаконні санкції. Хочу окремо наголосити, що закон відводить суб’єктам владних повноважень – а це є у нас президент України, Кабмін як ініціатори – 15 днів для вичерпного надання всіх і будь-яких підстав, які дозволяли б суб’єкту владних повноважень застосовувати санкції", – сказав політик.

20 червня адвокати Порошенка представили Верховному суду матеріали із фальшування документів, на основі яких було ухвалене рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження незаконних санкцій проти нього. За словами самого політика, документи в секретаріат РНБО поступили 13 лютого, а рішення про санкції щодо нього прийнято 12 лютого.

Порошенко також заявив, що Держфінмоніторинг відповів відмовою на вимогу надати подання для Верховного суду і пов'язує ще з особистою позицією голови відомства Філіпа Проніна. "Бо я підняв питання в його бутність головою Полтавської військово-цивільної адміністрації про провал будівництва фортифікаційних споруд на Покровському напрямку", - припустив лідер політсили.

Порошенко вважає, що якщо немає юридичних підстав для запровадження санкцій проти нього, то підстави є лише політичні.

 

Теги: #санкції #порошенко #тск #пронін #євросолідарність #держфінмоніторинг

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