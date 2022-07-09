Події

13:10 09.07.2022

Луганська область тримає оборону, повної окупації немає – глава ОВА

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Луганська область тримає оборону, повної окупації немає – глава ОВА

Луганська область тримає оборону, повної окупації немає, противник призупинив наступ через знищення складів боєприпасів і казарм, повідомив голова військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Луганська область тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свій наступ через знищення складів боєприпасів і казарм українськими військовими. Фашисти планують розміщувати боєкомплекти в дитячих садках і школах", - написав він у Facebook.

Гайдай також зазначив, що незабаром Луганська ОДА/ОВА відкриє Гуманітарні Центри для переселенців по всій країні, працюватимуть гарячі лінії громад області.

"Двічі переселенці (які мали статус ВПО ще до 24 лютого 2022 року) матимуть привілеї під час отримання житла", - повідомив він.

Теги: #ситуація #луганська_область

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