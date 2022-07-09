США поставить Україні ще 4 HIMARS, їх загальна кількість у ЗС України досягне 12 одиниць

У Пентагоні спростували знищення HIMARS в Україні та заявили про збільшення їхньої кількості у ЗСУ, з урахуванням чергової допомоги, до 12 одиниць. У Вашингтоні підтвердили, що відстежують використання американської зброї з метою формування таких пакетів військової допомоги Україні.

Представник Пентагону на брифінгу в п'ятницю заявив, що разом із раніше поставленими Україні HIMARS та черговою військовою допомогою їх загальна кількість досягне 12 одиниць. Він також спростував поширену раніше російськими ЗМІ інформацію про нібито знищення однієї з HIMARS.

"Я знаю, що були деякі російські повідомлення про те, що вони знищили українські системи HIMARS. Це неправда. В українців є ці системи, і вони ними користуються. І так, із цим пакетом їх буде 12", - заявив він.

"Так. Ми повністю відстежуємо - з часу, коли ми відправляємо засоби в Україну, доставляємо їх в Україну, вони переміщують їх на поле бою. Наші воєначальники, експерти та професіонали спілкуються з українцями, щоб зрозуміти, як вони використовують ці можливості, як їх швидкість використання, яка їх... я маю на увазі, що це справді важливий елемент ухвалення рішення про те, що входить до нашого наступного пакета допомоги", – наголосив представник Пентагону.

За його словами, надання такої зброї дуже вплинуло на уповільнення просування російської армії. "Я думаю, що мета залишається незмінною: запобігти існуванню суверенної, незалежної України. Просто змінилися конкретні військові цілі, оскільки вони (росіяни – ІФ У) зазнали невдачі в цьому первісному підході, і ви знаєте, я не думаю, що ці політичні цілі змінилися, змінилися військові засоби чи операції", – уточнив він.

У зв'язку з цим він також наголосив, що необхідно, щоб Росія знала, що українці зможуть продовжувати боротьбу, щоб росіяни відмовилися від думки, що зможуть пересилити українців. Тому США вже опікуються питанням того, що знадобиться українцям у наступні місяці та роки.

Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден поінформував про виділення траншу військової допомоги для України на $400 млн. Зокрема, до неї увійшли – чотири РСЗВ HIMARS, 1 тис. снарядів підвищеної точності для 155-мм артилерії, три армійські бойові автомобілі, система для контрбатарейної боротьби, запчастини.