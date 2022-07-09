Зеленський подякував Байдену за чергову партію HIMARS і 155-міліметрових снарядів

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за надання чергових HIMARS та 155-міліметрових снарядів, про постачання яких було оголошено у п'ятницю.

"Щиро вдячний президенту Байдену й американському народу за продовження дієвої підтримки України у протидії агресії РФ. Чергові HIMARS та 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби", – написав Зеленський у твіттері у п'ятницю.

Президент України наголосив, що саме це "допомагає тиснути на ворога".

"Цінуємо лідерську підтримку США! Разом ідемо до перемоги!", – додав Зеленський.