США передадуть Україні ще один пакет військової допомоги на суму $400 млн

США ухвалили рішення направити Україні черговий пакет військової допомоги, який включає обладнання та боєприпаси на суму $400 млн, повідомляють у п'ятницю американські ЗМІ з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

"Представник міністерства оборони заявив, що вісім високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які були відправлені раніше, все ще використовуються українськими силами в бойових діях. США передадуть їм ще чотири, щоб допомогти вразити російські вузли управління та контролю, засоби логістики та інші системи, які перебувають далеко за лінією фронту", - повідомляє видання The Washington Post.

Зі свого боку видання Politico зазначає, що також планується передати Києву партію з 1 тис. спеціальних снарядів підвищеної точності для 155-мм артилерії.

Крім того, США також передадуть українським військовим три армійські тактичні автомобілі, системи для контрбатарейної боротьби, запчастини.

"За словами чиновника, у наступні місяці основним для США завданням стане вибудовування можливостей України у сферах логістики та відновлення техніки", - пише газета.