Події

18:18 08.07.2022

Підозрюваний у вбивстві японського експрем'єра Абе пояснив вчинок розчаруванням у цьому політикові

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Підозрюваний у вбивстві японського експрем'єра Абе пояснив вчинок розчаруванням у цьому політикові

Підозрюваний у вбивстві колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе 41-річний Тецуя Ямагамі сказав, що був незадоволений ним і навмисно хотів його застрелити, повідомляє у п'ятницю газета The Guardian.

"Він був розчарований колишнім прем'єром і задумував його вбити", - пише The Guardian із посиланням на представників поліції.

Газета зазначає, що в Японії злочини з застосуванням вогнепальної зброї – це рідкість, Ямагамі стріляв із саморобного пістолета.

Після пострілів Ямагамі не намагався втекти чи щось сказати, його відразу затримали співробітники безпеки. Усього він зробив два постріли.

Раніше повідомлялося, що експрем'єр Японії Сіндзо Абе зазнав смертельних поранень під час передвиборчого виступу в місті Нара. Його доправили до лікарні, де пізніше він помер.

Сіндзо Абе народився у місті Нагато у 1954 році. Його батько, Сінтаро Абе, обіймав посаду глави МЗС Японії з 1982-го до 1986 року. Спершу Сіндзо Абе вивчав політологію в Університеті Сейкей, потім в Університеті Південної Каліфорнії. Після закінчення навчання він пропрацював у японській металургійній компанії Kobe Steel. Свою політичну кар'єру він розпочав із посади помічника глави МЗС Японії, коли цю посаду обіймав його батько. Він також працював в урядах прем'єрів Йосіро Морі та Дзюнітіро Коїдзумі.

У 2003 році він став генсеком Ліберально-демократичної партії Японії, а в 2005 – генсеком кабміну. У 2006 році він став прем'єром Японії. На той момент йому було 52 роки, він вважався наймолодшим японським прем'єром із 1937 року. Але він пробув на цій посаді рік і пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям.

У 2012 році Сіндзо Абе знову очолив Ліберально-демократичну партію, якій вдалося перемогти на дострокових виборах, і став прем'єром. У серпні 2020 року Абе оголосив про намір піти у відставку через проблеми зі здоров'ям. Він обіймав посаду глави японського уряду найдовший у новітній історії країни час – протягом майже восьми років.

Теги: #підозрюваний #мотив #сіндзо_абе #ямагами

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