Ексвіцемер Кам'янського був вбитий місцевим жителем з мотивів неповернення боргу

Підозра висунута мешканцю Дніпропетровської області у справі про убивство ексвіцемера міста Кам'янське Дніпропетровської області, ексканадидата в народні депутати від партії "Батьківщина" Олександра Плахотніка, який на минулому тижні був знайдений загиблим з кульовими пораненнями на узбіччі автодороги у Кам’янському районі.

"Підозрюваний з мотивів неповернення боргу здійснив вбивство колишнього заступника мера м.Кам’янське. Для реалізації злочину він протягом декількох місяців стежив за ним та збирав детальну інформацію… Вранці 28 березня 2025 року підозрюваний прибув до його місця проживання. У подальшому здійснив не менше 10 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого. Від отриманих поранень експосадовець загинув на місці події", - повідомляється на сайті Офіса генерального прокурора України у середу вранці без уточнення імені загиблого.

За даними правоохоронців, після скоєного зловмисник залишив місце злочину.

Підозра йому висунута за фактами умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, та незаконного поводження зі зброєю (п.6 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України). Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у нього зброю та патрони. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, Плахотнік був знайдений загиблим з кульовими пораненнями вранці 28 березня. При попередньому огляді на його тілі виявлено вогнепальне поранення в області голови. Поліція відкрила кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).