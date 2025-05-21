Інтерфакс-Україна
Події
11:21 21.05.2025

Третій заарештований у справі про підпали, пов’язаній зі Стармером, також є українцем – ЗМІ

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Третій особі було пред'явлено звинувачення у підпалі двох об'єктів нерухомості та автомобіля, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Sky News у середу.

"Петро Починок, 34 роки, житель північного Лондона, був звинувачений у змові з метою вчинення підпалу з наміром поставити під загрозу життя. Він був заарештований в Челсі, на заході Лондона, в понеділок і постане перед Вестмінстерським магістратським судом в середу вранці", - ідеться у повідомленні з посиланням на поліцію Лондона.

Починок звинувачується у змові з двома іншими обвинуваченими "та іншими невідомими особами" з метою пошкодження майна за допомогою вогню, з наміром зробити це, а також з наміром або з необережністю щодо того, чи було поставлено під загрозу життя людей, додається у запиті на проведення контртерористичних заходів, поданому столичною прокуратурою.

Звинувачення стосується трьох пожеж. Дві пожежі сталися в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона. Одна сталася рано вранці 12 травня в будинку, де сер Кейр жив до того, як став прем'єр-міністром і переїхав на Даунінг-стріт. Чотирма днями раніше, 8 травня, на тій же вулиці було підпалено автомобіль. Інша пожежа сталася 11 травня біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири в Іслінгтоні.

Раніше повідомлялось, що за підозрою у цих підпалах були затримані громадянин Румунії Станіслав Карпюк та українець Роман Лавринович. Лавринович був взятий під варту до наступного слухання в Олд Бейлі, призначеного на 6 червня.

Теги: #підпал #підозрюваний #стармер

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