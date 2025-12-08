Зеленський, Мерц та Макрон зустрінуться у Стармера, щоб обговорити примуси України з боку США до умов РФ, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кір Стармер прийме в понеділок президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з метою забезпечити підтримку Києву на тлі побоювань, що США можуть спробувати змусити Київ прийняти угоду, в якій значну роль відіграла РФ.

Як пише видання Financial Times в понеділок, метою зустрічі в Лондоні буде "підтримати єдність України в складний момент", повідомив виданню неназваний представник Єлисейського палацу. Переговори будуть спрямовані на "консолідацію" європейсько-української позиції щодо умов миру, що "дозволить нам досягти згоди з американцями на міцній основі", додав співрозмовник. "Важливо, щоб американці почули від українців, що є можливим, а що – ні", - сказав він.

Очікується, що Зеленський проінформує інших лідерів про останні переговори між українськими та американськими посадовцями.

Очікується, що Мерц проінформує своїх колег про опозицію Бельгії до планів ЄС щодо використання заморожених російських суверенних активів після зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером. Ініціатива, до якої Великобританія запропонувала приєднатися і яку лідери ЄС обговорять на саміті 18-19 грудня, передбачає використання заморожених російських суверенних активів, що зберігаються в Європі, для залучення позики для України з метою фінансування її військових і бюджетних потреб.

Наголошується, що європейські зусилля щодо використання заморожених активів РФ набули додаткової актуальності після того, як у листопаді Білий дім запропонував використати їх для інвестицій в Україну та РФ на умовах, передбачених його мирною пропозицією.

Очікується, що під час переговорів на Даунінг-стріт Мерц висловить занепокоєння тим, що Берлін, найбільший постачальник військової допомоги Україні, може в кінцевому підсумку покрити більшу частину витрат на підтримку України в наступному році, враховуючи фінансові обмеження Франції та Великої Британії.

Окрім обговорення з західними колегами плану забезпечення справедливості мирної угоди, досягнутої за посередництва США, Зеленський, ймовірно, поцікавиться можливістю отримання додаткової військової та фінансової допомоги, йдеться в повідомленні.

"Європейські побоювання щодо позиції США посилилися після опублікування стратегії національної безпеки США, в якій європейських чиновників звинувачують у перешкоджанні укладенню мирної угоди… У неділю Стармер розмовляв з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Шуфом, і обидва підтвердили необхідність постійної міжнародної підтримки оборони України, свідчить повідомлення Даунінг-стріт", - пише видання.