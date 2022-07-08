Британський депутат Тугенгат першим оголосив про намір балотуватися на посаду лідера консерваторів

Голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугенгат першим із представників Консервативної партії заявив, що збирається висувати кандидатуру на посаду лідера партії та, відповідно, нового прем'єр-міністра королівства.

"Я вже служив - спочатку в армії, а тепер у парламенті. Сподіваюся знову відповісти на виклики як прем'єр-міністр. Настав час почати з чистого аркуша. Настав час для оновлення", - наводять британські ЗМІ слова політика.

Зі свого боку, міністр транспорту Грант Шеппс та ексміністр охорони здоров'я Саджид Джавід поки що обмірковують доцільність участі у боротьбі за посаду лідера консерваторів, офіційно про рішення поки не повідомляли, зазначає Sky News.

Телеканал нагадує, що віцепрем'єр Великої Британії Домінік Рааб уже повідомляв, що не має наміру висувати кандидатуру на посаду лідера консерваторів.

У четвер британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року. У грудні того ж року на парламентських виборах Консервативній партії Джонсона вдалося отримати 365 місць і забезпечити абсолютну більшість, завдяки чому пізніше палата громад більшістю голосів ухвалила Закон про вихід з Євросоюзу. За Джонсона 1 січня 2021 року Велика Британія завершила процес виходу з ЄС, який тривав із 2016 року.