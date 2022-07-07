Кабмін скасував перелік критичного імпорту на товари – нардеп

Кабінет Міністрів скасував перелік критичного імпорту на товари, проте частково залишив обмеження на імпорт послуг, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Кабмін скасував критичний імпорт на товари. Але для імпорту послуг обмеження ще продовжують діяти у частковому обсязі", - написав він у телеграмі у четвер.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання Кабміну, уряд змінив назву ухвали №153 від 24 лютого 2022 року з "Перелік товарів критичного імпорту" на "Про окремі питання забезпечення здійснення імпорту".

"Натомість, затверджено перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів. Визнано такими, що втратили чинність, критерії визначення товарів критичного імпорту в умовах воєнного стану", - зазначив Мельничук у телеграмі.

Як повідомлялося, НБУ обмежив валютні платежі за кордон із початку повномасштабної війни Росії проти України. При цьому центробанк дозволив оплату лише за переліком критичного імпорту, який затвердив Кабмін. Цей список з того часу розширювався 18 разів і сьогодні становить близько 90% усіх товарних категорій, зазначило міністерство.