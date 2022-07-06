Події

12:11 06.07.2022

У Софії Київській відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП)

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У Софії Київській відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП)

У Софії Київській відбулася зустріч духовенства Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви (Московського патріархату), повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Крига зрушила! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім - наші спільні цілі", - написав Ткаченко у фейсбуці.

Міністр заявив, що вірить, що ця зустріч – це початок "нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного й мирного майбутнього України".

Він також наголосив, що Мінкультури та Державна служба з етнополітики та свободи совісті сприятимуть цьому всіляко.

Теги: #упц_мп #зустріч #пцу

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