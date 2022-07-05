У Львові комунальні служби ліквідують наслідки сильної зливи – Садовий

У Львові комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків сильної зливи, що обрушилася на місто сьогодні близько 18:00, повідомив у своєму телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий.

"Продовжується ліквідація наслідків, комунальні служби працюють у посиленому режимі. У місті пошкоджено 20 дахів будинків, ведуться аварійні роботи", – написав він. Також на кількох вулицях зникла електрика.

Мер Львова повідомив, що у зв'язку із грозою роботу громадського транспорту продовжили до 23:00, щоб жителі міста, які перечекали грозу на роботі, могли повернутися додому.

Під час грози громадський транспорт не працював.