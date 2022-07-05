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16:11 05.07.2022

Білорусь провела тренування боєздатності підрозділів Держприкордонкомітету

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Білорусь провела тренування боєздатності підрозділів Держприкордонкомітету

Білорусь у Гомельській області провела тренування боєздатності підрозділів Державного прикордонного комітету, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"У Гомельській області проведено тренування з бойової готовності підрозділів Державного прикордонного комітету Білорусі", - сказав Мотузяник на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві у вівторок.

За його словами, командування Збройних сил Білорусі продовжує тримати на білорусько-українському кордоні у Брестській та Гомельській областях до шести своїх батальйонів.

Крім того, ворог тримає у Брянській та Курській областях до трьох батальйонно-тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї армії Західного військового округу, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Мотузяник додав, що ознак формування там наступального угруповання наразі не виявлено.

"Ворог продовжує нарощувати систему інженерного фортифікаційного обладнання оборонних позицій у районі Подивоття, це до 5 км від державного кордону України, Брянська область, Росія", - зазначив речник Міноборони.

Теги: #кордон #білорусь #тренування

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