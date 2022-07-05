Події

15:17 05.07.2022

Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність Компартії України

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Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність Компартії України

Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) заборонив діяльність Комуністичної партії України.

"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні на сторінці суду у фейсбуці.

Теги: #суд #заборона #компартія

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