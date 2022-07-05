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10:29 05.07.2022

Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році – міністр Шульце

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Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році – міністр Шульце

Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році, повідомила міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце.

"Відновлення вільної та демократичної України є нашою спільною метою. Відновлення та реформи – це елементи того, що буде стратегічним завданням на найближчі роки. Тому Німеччина прийме також міжнародну експертну конференцію з питань відновлення. Також Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році", - сказала вона на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок.

Вона також наголосила, що платформа відновлення України має об'єднати український уряд та всіх міжнародних партнерів та експертів.

Окрім того, міністр заявила, що уряд Німеччини зобов'язується надати 426 млн євро грантів на пряму підтримку України.

Теги: #німеччина #відновлення

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