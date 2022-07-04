Події

21:05 04.07.2022

Через центри "Я – Маріуполь" у всій Україні формуватиметься нова візія звільненого міста

1 хв читати
Через центри "Я – Маріуполь" у всій Україні формуватиметься нова візія звільненого міста

Центри підтримки маріупольців "Я – Маріуполь" стануть основою для формування нової візії звільненого міста за підтримки бізнесу та міжнародної спільноти, сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко на Конференції з відновлення України-2022 у Лугано в понеділок.

"Загалом ми вирвали з полум'я війни понад 200 тис. населення (Маріуполя – ІФ). Сьогодні історія нашого міста продовжує жити в центрах підтримки та допомоги маріупольцям "Я – Маріуполь", які ми відкриваємо майже в кожному українському місті. Вже сьогодні ми починаємо сторінку великого плану відновлення Маріуполя: це буде план Маршалла для нашого міста", – розповів Бойченко, виступаючи на конференції в онлайн-режимі.

Він зазначив, що відновлення звільненого Маріуполя стане відповіддю цивілізованого світу на російський режим.

"Допомога у відновленні Маріуполя та України – це не політичне рішення, а наш спільний вибір, яким ми бачимо світ європейського майбутнього. Упевнений, що разом із міжнародною спільнотою ми побудуємо мирне та вільне місто вільних людей. Це буде відповіддю демократичного цивілізованого світу на імперський кривавий режим минулого. На руйнування ми відповімо розвитком, на смерть – життям", – наголосив мер.

 

 

Теги: #мер #маріуполь #лугано

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 04.07.2022
Наступна Конференція з питань відновлення України пройде у Великій Британії

Наступна Конференція з питань відновлення України пройде у Великій Британії

18:47 04.07.2022
Понад половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ – ЄБРР

Понад половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ – ЄБРР

18:28 04.07.2022
Проєкт плану відновлення України передбачає щорічне зростання ВВП на 7% упродовж десяти років

Проєкт плану відновлення України передбачає щорічне зростання ВВП на 7% упродовж десяти років

18:19 04.07.2022
Єрмак у Лугано: Чим швидше у світі буде впроваджено механізм відшкодування Росією збитків, тим менший фінансовий вантаж доведеться нести державам-партнерам України

Єрмак у Лугано: Чим швидше у світі буде впроваджено механізм відшкодування Росією збитків, тим менший фінансовий вантаж доведеться нести державам-партнерам України

17:46 04.07.2022
Нацпрограма відновлення та модернізації житла та інфраструктури регіонів України передбачає $150-250 млрд інвестицій

Нацпрограма відновлення та модернізації житла та інфраструктури регіонів України передбачає $150-250 млрд інвестицій

17:23 04.07.2022
План відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливе джерело - конфіскація коштів агресора - Шмигаль

План відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливе джерело - конфіскація коштів агресора - Шмигаль

17:06 04.07.2022
Домбровскіс: 1 млрд євро першого траншу нового макрофіну для України надійде до літніх канікул

Домбровскіс: 1 млрд євро першого траншу нового макрофіну для України надійде до літніх канікул

16:55 04.07.2022
Президент Єврокомісії: Виклики перед Україною величезні, але вони не є нездоланними

Президент Єврокомісії: Виклики перед Україною величезні, але вони не є нездоланними

16:44 04.07.2022
Зеленський запросив до України тих, хто працює в країні та кого він "не бачив з початку війни"

Зеленський запросив до України тих, хто працює в країні та кого він "не бачив з початку війни"

16:22 04.07.2022
Маріупольці помирають через брак ліків – мер

Маріупольці помирають через брак ліків – мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

Зеленський підписав указ про створення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області

Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна - Зеленський

Прем'єр-міністр Швеції передала Зеленському копію листа Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою

Зеленський запропонував Швеції приєднатися до будівництва заводів із переробки відходів в Україні

ОСТАННЄ

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

Зеленський підписав указ про створення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області

Із окупованих районів Харківської області евакуйовано ще 860 осіб

На Харківському напрямку проведено успішну операцію, на Ізюмському знищено ворожий склад з боєприпасами

Глава Міненерго у Лугано закликав іноземні компанії відновлювати зруйновані міста України за сучасними технологіями "без газу"

У Криворізькому районі через ворожі обстріли спалахнуло майже 90 га озимого ячменю – Дніпропетровська облрада

У Держмитниці повідомляють про викриття махінацій із ввезенням бронежилетів на 3 млн грн

Велика Британія включила в російські санкційні списки ще шістьох фізосіб і один новинний сайт

Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна - Зеленський

Прем'єр-міністр Швеції передала Зеленському копію листа Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА