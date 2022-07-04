Через центри "Я – Маріуполь" у всій Україні формуватиметься нова візія звільненого міста

Центри підтримки маріупольців "Я – Маріуполь" стануть основою для формування нової візії звільненого міста за підтримки бізнесу та міжнародної спільноти, сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко на Конференції з відновлення України-2022 у Лугано в понеділок.

"Загалом ми вирвали з полум'я війни понад 200 тис. населення (Маріуполя – ІФ). Сьогодні історія нашого міста продовжує жити в центрах підтримки та допомоги маріупольцям "Я – Маріуполь", які ми відкриваємо майже в кожному українському місті. Вже сьогодні ми починаємо сторінку великого плану відновлення Маріуполя: це буде план Маршалла для нашого міста", – розповів Бойченко, виступаючи на конференції в онлайн-режимі.

Він зазначив, що відновлення звільненого Маріуполя стане відповіддю цивілізованого світу на російський режим.

"Допомога у відновленні Маріуполя та України – це не політичне рішення, а наш спільний вибір, яким ми бачимо світ європейського майбутнього. Упевнений, що разом із міжнародною спільнотою ми побудуємо мирне та вільне місто вільних людей. Це буде відповіддю демократичного цивілізованого світу на імперський кривавий режим минулого. На руйнування ми відповімо розвитком, на смерть – життям", – наголосив мер.