Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фото: Офіс генпрокурора

Міському голові міста Вишгород Київської області Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у середу

Повідомляється, що у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн грн.

Слідством установлено, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена — приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки.

Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн.

Інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми — відстійника дощової каналізації у Вишгороді. За даними слідства, міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю.

Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету. Оперативний супровід здійснювали працівники УСР у Київській області ДСР Національної поліції України та УСБУ у м. Києві та Київській області.