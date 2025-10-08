Інтерфакс-Україна
Події
13:26 08.10.2025

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

2 хв читати
Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора

Міському голові міста Вишгород Київської області Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у середу

Повідомляється, що у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн грн.

Слідством установлено, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена — приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки.

Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн.

Інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми — відстійника дощової каналізації у Вишгороді. За даними слідства, міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю.

Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету. Оперативний супровід здійснювали працівники УСР у Київській області ДСР Національної поліції України та УСБУ у м. Києві та Київській області.

Теги: #вишгород #підозра #мер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 07.10.2025
Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

12:43 07.10.2025
Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"

Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"

11:56 03.10.2025
Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

15:25 01.10.2025
Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

14:50 01.10.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

13:16 01.10.2025
Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

17:29 30.09.2025
Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

16:27 30.09.2025
Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

11:48 29.09.2025
Інстаграм-блогерку викрито в ухиленні від сплати податків майже на 11,5 млн грн

Інстаграм-блогерку викрито в ухиленні від сплати податків майже на 11,5 млн грн

15:42 26.09.2025
Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

ОСТАННЄ

Рада прийняла закон про створення НУР

Вартість капремонту хірургічного відділення Київської МКЛ №8 склала 26,5 млн грн

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Цивінський: проблеми в БЕБ існують і саме тому очищення інституції є моїм пріоритетом

Держаудитслужба встановила фінансові порушення в роботі Переяславської лікарні інтенсивного лікування на 16,6 млн грн

Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

На горі Піп Іван випав сніг, температура повітря -3°С – ДСНС

Рада не змогла призначити суддів КС

Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

Глава ЄК розраховує на застосування антидронової системи ЄС, аж до стеження за танкерами з нафтою РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА