Міський голова Дніпрорудного загинув у російському полоні через катування

Євгеній Матвєєв, міський голова Дніпрорудного (Запорізька обл.), який перебував в окупації, загинув у російському полоні через катування та чисельні травми, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Черговий випадок злочинів агресора: у російській неволі помер міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв. Сьогодні стало відомо, що Офіс генерального прокурора підтвердив інформацію про те, що українець помер унаслідок катувань, зазнавши чисельних травм і ушкоджень", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Лубінець повідомив, що у зв'язку з цим фактом він як омбудсман України направив звернення до ООН та МКЧХ.

"Акцентую, що це не просто порушення прав людини — це воєнний злочин та злочин проти людяності, вчинений свідомо і цинічно. Адже ушкодження легень, численні переломи не виникають самі по собі! Таке ставлення до цивільних, тортури щодо них — це зневага до всіх норм міжнародного гуманітарного права та до самої суті людяності", - наголосив омбудсман.

Він також знову звернув увагу міжнародної спільноти: "Росія порушує Женевську конвенцію та незаконно затримує українських цивільних громадян. Порушуються їхні права, цивільні перебувають у жахливих умовах, їх катують. Наразі ми вже маємо не одну підтверджену інформацію про смерть незаконно затриманих цивільних у російській неволі. Необхідна чітка реакція світу на таку тотальну зневагу до норм МГП".

Як повідомило видання LIGA.net. з посиланням на Офісу генпрокурора, Матвєєв загинув 7 вересня 2024 року у слідчому ізоляторі № 3 міста Кізел Пермського краю рф. Смерть настала від закритої тупої травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодженням легень і листків плеври.

Матвєєв пробув у полоні 2 роки й 8 місяців після того, як наприкінці лютого 2022 року росіяни захопили Дніпрорудне — місто у Запорізькій області на узбережжі Дніпра. Зараз воно перебуває під російською окупацією.

У грудні Запорізька ОВА повідомила, що тіло Матвєєва повернули в Україну.