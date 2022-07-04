Велика Британія включила в російські санкційні списки ще шістьох фізосіб і один новинний сайт

Британська влада додала до санкційних списків, пов'язаних з РФ, ще шість фізичних осіб та один новинний сайт, повідомляється в понеділок у документі Мінфіну Великої Британії.

Під санкції підпали такі особи, пов'язані з діяльністю ЗМІ: Михайло Синелін, Аеліта Мамакова, Євген Глотов, Юрій Федін, Дар'я Дугіна, Олена Чугулєва.

Крім того, до списків включили сайт United World International, який "поширює дезінформацію на користь Росії".

Впроваджені санкції передбачають заморожування активів.