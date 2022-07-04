Події

21:00 04.07.2022

Велика Британія включила в російські санкційні списки ще шістьох фізосіб і один новинний сайт

1 хв читати
Велика Британія включила в російські санкційні списки ще шістьох фізосіб і один новинний сайт

Британська влада додала до санкційних списків, пов'язаних з РФ, ще шість фізичних осіб та один новинний сайт, повідомляється в понеділок у документі Мінфіну Великої Британії.

Під санкції підпали такі особи, пов'язані з діяльністю ЗМІ: Михайло Синелін, Аеліта Мамакова, Євген Глотов, Юрій Федін, Дар'я Дугіна, Олена Чугулєва.

Крім того, до списків включили сайт United World International, який "поширює дезінформацію на користь Росії".

Впроваджені санкції передбачають заморожування активів.

 

 

Теги: #росія #британія #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 04.07.2022
Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції до 61 особи, причетної до незаконних археологічних розкопок у Криму

Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції до 61 особи, причетної до незаконних археологічних розкопок у Криму

07:57 02.07.2022
У Пентагоні підтвердили відступ росіян зі Зміїного в результаті українських обстрілів

У Пентагоні підтвердили відступ росіян зі Зміїного в результаті українських обстрілів

20:32 01.07.2022
Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції щодо причетних до незаконних археологічних розкопок у Криму осіб

Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції щодо причетних до незаконних археологічних розкопок у Криму осіб

17:04 01.07.2022
Санкції може бути знято з Росії в разі гарантій неповторення агресії та компенсації збитків – Єрмак

Санкції може бути знято з Росії в разі гарантій неповторення агресії та компенсації збитків – Єрмак

09:15 01.07.2022
Росія є спонсором проблем для всього континенту - Зеленський

Росія є спонсором проблем для всього континенту - Зеленський

07:02 30.06.2022
Бельгія з 1 липня призупиняє в РФ видачу туристичних віз

Бельгія з 1 липня призупиняє в РФ видачу туристичних віз

06:54 30.06.2022
Велика Британія має намір виділити ще 1 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні

Велика Британія має намір виділити ще 1 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні

06:51 30.06.2022
Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

19:18 29.06.2022
Кабмін пропонує РНБО впровадити санкції проти ведучого КВК Маслякова, шести членів журі КВК, 19 учасників КВК та семи російських спортсменів

Кабмін пропонує РНБО впровадити санкції проти ведучого КВК Маслякова, шести членів журі КВК, 19 учасників КВК та семи російських спортсменів

15:16 29.06.2022
Лондон упровадив санкції проти заступника начальника Генштабу РФ Рудського

Лондон упровадив санкції проти заступника начальника Генштабу РФ Рудського

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

Зеленський підписав указ про створення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області

Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна - Зеленський

Прем'єр-міністр Швеції передала Зеленському копію листа Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою

Зеленський запропонував Швеції приєднатися до будівництва заводів із переробки відходів в Україні

ОСТАННЄ

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

Зеленський підписав указ про створення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області

Із окупованих районів Харківської області евакуйовано ще 860 осіб

На Харківському напрямку проведено успішну операцію, на Ізюмському знищено ворожий склад з боєприпасами

Глава Міненерго у Лугано закликав іноземні компанії відновлювати зруйновані міста України за сучасними технологіями "без газу"

У Криворізькому районі через ворожі обстріли спалахнуло майже 90 га озимого ячменю – Дніпропетровська облрада

У Держмитниці повідомляють про викриття махінацій із ввезенням бронежилетів на 3 млн грн

Через центри "Я – Маріуполь" у всій Україні формуватиметься нова візія звільненого міста

Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна - Зеленський

Прем'єр-міністр Швеції передала Зеленському копію листа Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА