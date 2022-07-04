Події

20:40 04.07.2022

Битва України за південь багато в чому залежатиме від того, як ми захистимо схід – нардеп Костенко

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Битва України за південь багато в чому залежатиме від того, як ми захистимо схід – нардеп Костенко

Багато в битві за південь залежатиме від того, як українська армія зможе захистити схід України, вважає секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос").

"У тому, що битва за південь ще попереду, я впевнений, як і в тому, що ми в ній переможемо. Але багато в перспективі залежатиме від того, як ми захистимо наш схід. Якщо Росія, умовно кажучи, його захопить (звичайно, я хочу вірити, що цього не станеться) і в неї залишаться сили і засоби, то російські війська зможуть просто вийти на адмінкордони (вони ставлять собі це за перемогу), зробити там оборонні рубежі, передислокацію і продовжити наступ на південь. У них це в планах, тобто це те, що вони також анонсували", – сказав Костенко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Костенко наголосив, що повернення Херсона є стратегічним завданням Збройних сил України, а Херсонський напрямок може стати одним із пріоритетних для проведення українського наступу.

Повну версію інтерв'ю з Романом Костенком буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"

 

 

Теги: #депутат #україна #війна #думка

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