Події

20:14 03.07.2022

Двоє дітей загинули в результаті недільного обстрілу окупантами Слов'янська

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Двоє дітей загинули в результаті недільного обстрілу окупантами Слов'янська

Двоє дітей загинули в результаті недільного обстрілу окупантами Слов'янська, повідомляє пресслужба Донецької прокуратури.

"Руський мир" убив ще двох дітей на Донеччині - жахливі наслідки ворожих атак. За даними слідства, 3 липня 2022 року окупаційні війська Росії обстріляли м. Слов'янськ, внаслідок чого загинули шестеро людей, серед яких батьки з 9-річною дитиною, ще 15 отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Слов'янську через нищівні атаки загарбників днями у своїх будинках і у дворах загинули п'ятеро цивільних осіб і троє отримали важкі осколкові поранення. Один чоловік загинув у с. Новомиколаївка Краматорського району та ще чотирьох людей поранено внаслідок ворожої атаки на м. Добропілля.

Також повідомляється, що 1-2 липня російські війська застосували проти мирних жителів Донбасу різнокаліберну артилерійську зброю, зокрема реактивні системи залпового вогню "Смерч".

Окрім того, під ворожий вогонь потрапили с. Катеринівка Краматорського району, міста Костянтинівка та Краматорськ.

У пресслужбі прокуратури зазначили, що у всіх обстріляних населених пунктах було зруйновано та пошкоджено десятки житлових будинків, від вибухів постраждали територія колишнього підприємства, господарські будівлі та автомобілі, на 24 гектарах сільгоспугідь згоріла пшениця.

Досудове розслідування щодо зазначених фактів триває.

 

 

Теги: #діти #жертви #словянськ

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